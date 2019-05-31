القمة العربية: موقف حاسم تجاه إيران

أكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة على تكاتف وتضامن الدول العربية في وجه التدخلات الإيرانية، وأن السعودية لديها كل الحق في الدفاع عن أراضيها، وذلك في أعقاب هجمات بطائرة مسيرة شنتها جماعة الحوثي اليمنية على محطتين لضخ النفط بالمملكة هذا الشهر.

وأدانت القمة العربية "الأعمال الإرهابية لاستهداف محطتي النفط في المملكة والسفن في الإمارات"، وإطلاق الصواريخ من الأراضي اليمنية ضد السعودية، كما أدانت السياسة الخارجية الإيرانية تجاه اليمن والبحرين والإمارات وسوريا.

ودعا العاهل السعودي إلى اتخاذ موقف حاسم لوقف عمليات التصعيد الإيرانية في المنطقة.

وأبلغ الملك سلمان بن عبد العزيز أيضا القمة بأن القضية الفلسطينية "تبقى قضيتنا الأولى إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام".

وأعلن العراق اعتراضه على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، لافتا إلى أنه لم يشارك في الصياغة.

وأضاف العراق في البيان الذي تلاه أبو الغيط "في حين أن العراق يعيد التأكيد على استنكاره لأي عمل من شأنه استهداف أمن المملكة وأمن أشقائنا في الخليج، أود التوضيح على أننا لم نشارك في صياغة البيان الختامي وأن العراق يسجل اعتراضه على البيان الختامي في صياغته الحالية".

السيسي يدعو لإعادة النظر في آليات الدفاع العربي

من جانبه، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الهجمات على السعودية والإمارات فرصة لإعادة النظر في آليات الدفاع العربي.

وأضاف "علينا كعرب أيضا مسؤولية لتفعيل آليات التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب وتدعيم قدراتنا الذاتية على مواجهته بل ربما تمثل هذه التهديدات الأخيرة مناسبة مهمة لتجديد النقاش حول تفعيل آليات العمل العربي المشترك القائمة بالفعل أو التي تم اقتراحها".

عباس: لن نشارك في ورشة البحرين

من جانبه، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن الفلسطينيين لن يشاركوا "في ورشة العمل التي دعت لها الإدارة الأميركية في المنامة".

وأضاف "نرفض استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام.. أود أن أعيد التأكيد على رفضنا المطلق للمحاولات الأميركية الهادفة إلى إسقاط القانون الدولي والشرعية الدولية بما يسمى صفقة القرن".

العراق يحذر من حرب

وقال رئيس العراق برهم صالح أمام القمة إن الأزمة الإقليمية والدولية مع إيران تنذر بالتحول إلى حرب شاملة إن لم "نحسن" إدارتها وعبر عن أمله في ألا يتعرض أمن العراق إلى الاستهداف. ودعا الرئيس العراقي أيضا الجيران والحلفاء إلى دعم استقرار بلاده.