الثلجي.. القمر العملاق في أقرب نقطة للأرض

يظهر القمر العلاق ليل الثلاثاء في أميركا الشمالية بالتزامن مع عاصفة ثلجية، لهذا سمي أيضا القمر الثلجي العملاق.

تجتمع في قمر هذه الليلة صفتان: الاكتمال والقرب من الأرض.

ويعد هذا ثاني قمر عملاق تشهده الأرض في 2019، فقد ظهر في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي وسمي بالقمر الدموي، ويتوقع أن يكون هناك قمر عملاق ثالث في الـ 19 من آذار/ مارس وفقا لكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وسيبقى القمر مساء الثلاثاء مكتملا لـ 6 ساعات، وعلى مقربة من الأرض بمسافة تقدر بـ 356.7 ألف كيلو متر، وهي الأقرب خلال العام الحالي.

وربما تكون هذه الظاهرة الأكثر تفضيلا لعشاق الفلك، خصوصا وأن العالم يحتفل في 2019 بمرور 50 عاما على وصول أول إنسان إلى سطح القمر، حيث كان رائد الفضاء الأميركي نيل آرمسترونغ أول من مشى على القمر، وتلاه بعد ذلك 11 رائد فضاء خلال العقود الماضية.