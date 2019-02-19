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الثلجي.. القمر العملاق في أقرب نقطة للأرض

طائرة تظهر في صورة للقمر العملاق في 2018

يظهر القمر العلاق ليل الثلاثاء في أميركا الشمالية بالتزامن مع عاصفة ثلجية، لهذا سمي أيضا القمر الثلجي العملاق.

تجتمع في قمر هذه الليلة صفتان: الاكتمال والقرب من الأرض.

ويعد هذا ثاني قمر عملاق تشهده الأرض في 2019، فقد ظهر في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي وسمي بالقمر الدموي، ويتوقع أن يكون هناك قمر عملاق ثالث في الـ 19 من آذار/ مارس وفقا لكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

مواعيد ظهور القمر العملاق في 2019
مواعيد ظهور القمر العملاق في 2019

وسيبقى القمر مساء الثلاثاء مكتملا لـ 6 ساعات، وعلى مقربة من الأرض بمسافة تقدر بـ 356.7 ألف كيلو متر، وهي الأقرب خلال العام الحالي.

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وربما تكون هذه الظاهرة الأكثر تفضيلا لعشاق الفلك، خصوصا وأن العالم يحتفل في 2019 بمرور 50 عاما على وصول أول إنسان إلى سطح القمر، حيث كان رائد الفضاء الأميركي نيل آرمسترونغ أول من مشى على القمر، وتلاه بعد ذلك 11 رائد فضاء خلال العقود الماضية.

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