مسؤول إيراني: اقتحام القنصلية السعودية كان متوقعا

كشف مسؤول إيراني، عن تفاصيل اقتحام بعض المتظاهرين الإيرانيين للسفارة السعودية في طهران والقنصلية في مدينة مشهد عام 2016، عقب إعدام رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.

وقال مستشار رئيس البرلمان للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان في حوار له مع صحيفة شرق الإيرانية، نشر الأربعاء، "إن اقتحام السفارة السعودية بمشهد حدث بسبب الأحداث التي سبقته، في رأيي أن ما حدث كان يمكن توقعه بشكل ما، لكن لم أكن أتوقع أن يحدث بمثل هذا الحجم".

وأضاف عبد اللهيان الذي شغل سابقا منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية، أن هناك أحداث تتعلق بمواضيع حساسة تخص العلاقات السعودية الإيرانية رفعت من الحساسية عند الشعب الإيراني، مثل ما حدث لضحايا الحج في منا في موسم حج 2015، وإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.

وكان حادث تدافع قد وقع خلال موسم الحج 2015 في منى، راح ضحيته نحو 769 شخصا وفقا لوزارة الصحة السعودية، بينما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية حينها، وصول عدد الضحايا إلى 2121. وكان أغلب الضحايا إيرانيين الجنسية.

وكشف المسؤول الإيراني عن بعض وقائع حادث اقتحام القنصلية السعودية بطهران، والذي تم من الباب الخلفي لها بسبب تمركز القوات الأمنية في الشارع الرئيسي، وذلك بعدما فرقت قوات الأمن المتظاهرين أمام القنصلية.

وأوضح عبداللهيان، أن الشرطة تمكنت من نقل المحتويات والوثائق التي كانت بالسفارة خوفا من إحراقها، فيما يشبه ما حدث مع السفارة الأميركية بعد الثورة الإسلامية في 1979.