سريلانكا.. دوريات بعد أعمال عنف ضد مسلمين

يقوم عناصر الشرطة والجيش بدوريات في مناطق في سريلانكا الخميس فيما يتصاعد الضغط الدولي على كولومبو لاحتواء أعمال عنف ضد مسلمين أدت إلى مقتل رجل وجاءت ردا على هجمات عيد الفصح الإرهابية.

وقال المتحدث العسكري سوميث أتاباتو إن ما من حوادث عنف سجلت في الساعات الـ24 الماضية حتى صباح الخميس، لكن الشرطة وقوات الأمن لا تزال تنفذ عمليات تفتيش.

وأعلنت السلطات اعتقال 112 مشتبها به على الأقل بحلول مساء الأربعاء، مشيرة إلى أنها تقوم باعتقالات أخرى لضمان عدم تكرار أعمال الشغب التي أدت إلى مهاجمة منازل ومتاجر لمسلمين ومساجد.

وتم صباح الخميس رفع حظر التجول الليلي في الإقليم الشمالي الغربي الذي شهد أسوأ أعمال عنف ردا على التفجيرات الإرهابية التي نفذها متطرفون إسلاميون في 21 نيسان/أبريل. لكن الشرطة نشرت 5500 عنصر شرطة إضافي في الإقليم الشمالي الغربي.

قلق غربي

وعبر سفراء الدول الأوروبية المعتمدون في كولومبو عن قلقهم إزاء العنف الطائفي وحضوا السلطات على ضمان حماية كل المجموعات.

وجاء في بيان مشترك نشره الدبلوماسيون "نرحب بالتوقيفات التي حصلت بما يتصل بأعمال العنف وندعو الحكومة إلى ضمان الالتزام بحكم القانون وتطبيق القانون بشكل متساو على كل المحرضين والمنفذين لأعمال العنف الطائفية".

وحضوا الحكومة على اتخاذ إجراءات لطمأنة كل المواطنين بأنها ستقوم بحمايتهم وتضمن سلامتهم وحقوقهم.

وأوقعت هجمات عيد الفصح التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فخمة، 258 قتيلا ونسبت مسؤوليتها إلى مجموعة جهادية محلية بايعت تنظيم داعش.

وفرضت حالة الطوارئ في البلاد منذ التفجيرات الانتحارية ومنحت قوات الأمن سلطات واسعة لاعتقال مشبوهين.