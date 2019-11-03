القوات العراقية تعتقل "أبو هارون" وتحبط هجوما يستهدف المتظاهرين

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على "إرهابي" يدعى "أبو هارون" بعد نصب كمين له جنوبي العاصمة بغداد، وفق ما أعلنت خلية الإعلام الحربي الأحد.

وأفادت بأن العملية نفذت استنادا إلى معلومات "استخبارية دقيقة" حيث تمكنت قوة من قيادة العمليات الخاصة الأولى إحدى تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب من القاء القبض على "الإرهابي".

وأضافت أنه وبعد التحقيق معه "وبدلالته تم العثور على كدس يحتوي على أسلحة ومخازن ومعدات تفجير وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها بغداد".

ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية صورة لشخص معتقل مكبل اليدين ومحاط بعناصر أمنية ولا يظهر وجهه، حيث قالت إنه "أبوهارون" الذي لم تكشف عن هويته أو التنظيم الذي ينتمي إليه.

وفي صور أخرى تظهر كمية من المتفجرات والأسلحة التي قالت القوات الأمنية إنها كانت معدة لاستخدامها في الهجوم.