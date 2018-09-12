القوات اليمنية تعلن السيطرة على طرق رئيسية قرب الحديدة

سيطرت القوات الموالية للحكومة اليمنية الأربعاء على طريقين رئيسيين قرب مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال قائد ألوية العمالقة عبد الرحمن أبو زرعة "سيطرنا على الكيلو 16 بعد أسبوع من المواجهات مع الحوثيين".

ويربط طريق "الكيلو 16" وسط المدينة بالعاصمة وبمدن أخرى ويشكل خطا رئيسيا لإمداد الحوثيين.

وكانت القوات الموالية للحكومة قد أعلنت السيطرة صباح الأربعاء على طريق "الكيلو 10" وهو طريق رئيسي آخر يستخدمه الحوثيون قرب الحديدة.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام على فشل محادثات السلام التي كانت ستعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة فيما كان يفترض أن يكون أول مشاورات سياسية بين طرفي النزاع الرئيسيين، الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين، منذ 2016.

لكن المفاوضات غير المباشرة انتهت السبت قبل أن تبدأ بعدما رفض الحوثيون في اللحظة الأخيرة التوجه إلى جنيف من دون الحصول على ضمانات بالعودة سريعا إلى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

المصدر: أ ف ب