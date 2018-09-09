القوة الجوية العراقي ينسحب أمام اتحاد العاصمة الجزائري بسبب 'هتافات طائفية'

قرر نادي القوة الجوية العراقي لكرة القدم الانسحاب من مباراة الإياب مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري التي أقيمت الأحد على ملعب عمر حمادي في العاصمة الجزائر ضمن مباريات دور ثمن النهائي لبطولة الأندية العربية.

وفي الدقيقة 72 من زمن المباراة انسحب لاعبو القوة الجوية من المباراة وكان الفريق الجزائري متقدما بهدفين نظيفين.

واضطر الحكم الإماراتي محمد عبد الله، إلى الانتظار لمدة 15 دقيقة (المهلة القانونية)، وبعد تأكده من انسحاب القوة الجوية، أعلن نهاية المباراة بفوز النادي الجزائري وتأهله للدور المقبل.

وقال نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي إن "سبب انسحاب فريقه من المباراة جاء بعد ترديد الجمهور الجزائري هتافات طائفية".

وأضاف في تصريح لموقع نادي القوة الجوية على فيسبوك أن "النادي سيقدم شكوى رسمية للاتحاد العربي ضد فريق اتحاد العاصمة الجزائري".

وقال موقع النادي على فيسبوك إن "حافلة نادي القوة الجوية حوصرت بعد انتهاء المباراة ولم تتمكن من الخروج".

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين في كربلاء العراقية في الثامن من الشهر الماضي انتهت بفوز الفريق الجزائري بهدف نظيف.