الكشف عن تكلفة قوة الفضاء الأميركية

كشفت مذكرة داخلية لوزارة الدفاع الأميركية أن التكاليف الأولية للقوة الفضائية المقترحة والتي يدعم الرئيس دونالد ترامب تشكيلها، ستكون حوالي 13 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى.

وأعد سلاح الجو وهو الفرع العسكري الذي يتولى مسؤولية الفضاء، مذكرة في الـ14 من الشهر الجاري تضع الخطوط العريضة لاقتراح حول القوة الفضائية تركز على تفوق للقدرات الفضائية.

والمذكرة التي كتبتها وزيرة سلاح الجوي هيذر ويلسون وهي نائبة سابقة في الكونغرس عن ولاية نيو مكسيكو، تقدر أن تشكيل القوة سيكلف ثلاثة مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 الأولى مع 10 مليارات إضافية خلال السنوات الأربع التالية.

أمر رئاسي بتشكيل "قوة فضائية" أميركية

قوة فضائية أميركية مسلحة قبل 2020

وقدرت ويلسون في المذكرة أن القوة الفضائية الجديدة ستضم أكثر من 13 ألف شخص في صفوفها.

وأعلنت إدارة ترامب في آب/أغسطس خطة لتأسيس الفرع السادس للجيش بحلول عام 2020. وستحتاج القوة الجديدة إلى موافقة الكونغرس.