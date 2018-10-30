القيادة الشمالية: 7300 جندي أميركي على الحدود مع المكسيك

قال قائد القيادة الشمالية الأميركية (نورثكوم) تيري أوشانيسي الثلاثاء إن حجم القوات التي قرر البنتاغون نشرها على الحدود مع المكسيك سيبلغ 7300 جندي.

وأوضح أن القوات ستضم 5200 من قوات الجيش، و2092 من قوات الحرس الوطني سبق أن انتشروا على الحدود الأميركية الجنوبية في أبريل/نيسان الماضي.

وستوفر هذه القوات الدعم اللوجستي وغيره لتعزيز جهود عناصر الحرس الوطني المنتشرة في المنطقة التي يسعى آلاف المهاجرين غير الشرعيين من بلدان في أميركا الوسطى، عبورها أملا في طلب اللجوء في الولايات المتحدة.

وقد أعلن الرئيس دونالد ترامب أن السلطات لن تسمح لهؤلاء بدخول الأراضي الأميركية مطالبا إياهم باتباع الإجراءات القانونية.