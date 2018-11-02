القيمة السوقية لـ'أبل' تتراجع عن تريليون دولار

تراجعت قيمة أبل السوقية الجمعة عن تريليون دولار لأول مرة بعد أن كانت أول شركة أميركية تصل قيمتها إلى هذا المبلغ في بداية آب/ أغسطس الماضي.

وهبطت أسهم الشركة بنسبة ستة بالمئة بعد إعلان أبل توقعاتها بأن المبيعات في الربع الأخير من هذا العام قد تأتي دون توقعات أسواق المال بسبب ضعف في الأسواق الناشئة وتكاليف مرتبطة بسعر الصرف وحالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الشركة المصنعة لهواتف آيفون يمكنها أن تجاري الطلب على منتجات جديدة، حسبما قال رئيس "أبل" تيم كوك.

وأدى انخفاض القيمة السوقية لأبل الجمعة إلى قولها إنها لن تعلن عن أرقام مبيعات هاتفها "آي فون" في المستقبل.

وقالت أبل إنها تتوقع إيرادات تتراوح بين 89 مليار و93 مليار دولار في الربع الأول من سنتها المالية الذي ينتهي في كانون الأول/ديسمبر، في حين يشير متوسط توقعات وول ستريت إلى إيرادات قدرها 93 مليار دولار، حسب شركة "ريفينيتيف" المختصة ببيانات الأسواق المالية.