Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
تكنولوجيا

الكافايين يزيد فعالية الخلايا الشمسية

قهوة

توصل علماء وباحثون في جامعة كاليفورنيا إلى أن الكافيين يستطيع المساعدة بابتكار بديل واعد للخلايا الشمسية التقليدية، كونه يساعد على تحفيز قدرة الخلايا على تحويل كمية أكبر من الضوء إلى طاقة كهربائية.

بدأت القصة بنكتة، عندما مازح الباحث روي وانغ بعض الزملاء أثناء احتساء قهوتهم الصباحية بالقول "لو كنا نحتاج القهوة لزيادة طاقتنا، فماذا عن البيروفسكايت (مادة مستخدمة في الخلايا الشمسية)، هل تحتاج القهوة بدورها لتقدم أداءً أفضل؟".

قاد تعليق وانغ العفوي فريقه لاكتشاف مذهل. فقد أعاد إلى أذهانهم فكرة أن الكافايين مادة قلوية، تحوي تركيبات جزيئية تستطيع التفاعل مع مواد مستخدمة في صناعة الخلايا الشمسية.

وضع الباحثون قهوتهم جانبا، وبدأوا بتقصي ما بدا كاكتشاف قد يكون عظيما.

وقاموا بإضافة الكافيين إلى طبقة من مادة "البيروفسكايت" موجودة على 40 خلية شمسية، واستخدموا الأشعة تحت الحمراء للتحقق من فرضيتهم.

واكتشف العلماء أن اقتران الكافيين بمادة "البيروفسكايت" يزيد فعالية الخلايا الشمسية بنسبة تتراوح بين 17 و 20 في المئة.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG