الكاميرون تعلن هزيمة بوكو حرام

أعلن رئيس الكاميرون بول بيا هزيمة جماعة بوكو حرام في بلاده، في أول تصريح من نوعه منذ أعلن الحرب على الجماعة المتشددة قبل أربع سنوات.

وتحدث بيا خلال زيارته الأولى إلى منطقة أقصى الشمال منذ عام 2012، حيث يقوم بحملة دعائية قبل الانتخابات التي تجرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال متحدثا في تجمع انتخابي في مروى، إنه سوف يركز على إعادة بناء ما تم تدميره "بعد أن تمت هزيمة الإرهاب".

وكانت منطقة أقصى الشمال في الكاميرون هدفا لتفجيرات انتحارية وغيرها من الهجمات التي شنها مقاتلو بوكو حرام الذين تمددوا عبر الحدود من نيجيريا. ونزح ما يقرب من ربع مليون شخص بسبب العنف.

يذكر أن بيا البالغ من العمر 85 عاما، يقود الكاميرون منذ عام 1982 ومن المرجح أن يفوز بالانتخابات المقبلة حيث لا تستطيع المعارضة المتصدعة تقديم مرشح قوي.