'الكتكوت'.. العراق يقتل قياديا بداعش

أعلنت قوات التحالف الدولي الاثنين أن القوات العراقية تمكنت من قتل قيادي في تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين يعرف باسم "الكتكوت".

وقال التحالف في بيان إن قوة تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين تمكنت من قتل "الكتكوت" الأربعاء الماضي خلال عملية مطارة لعناصر من تنظيم داعش شنوا هجوما بالصواريخ مؤخرا.

ونقل البيان عن مدير العمليات في قوة المهام المشتركة العميد ديفيد دويل قوله إن "إزالة الكتكوت يعطل سلسلة القيادة لتنظيم داعش ويقلل من قدرته على شن هجمات داخل المنطقة وخارجها".

وأشرف الكتكوت على عمليات تنظيم داعش في منطقة الحضر جنوب غرب الموصل في وقت سابق، كما قاد وحدة مدافع هاون تابعة لتنظيم داعش شنت هجمات في الموصل وصلاح الدين اسفرت عن مقتل واصابة العديد من المدنيين، وفقا للبيان.