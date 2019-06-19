الكتيبة 869.. عين إسرائيل على حزب الله

تجولت كاميرا قناة "الحرة" مع الكتيبة الإسرائيلية 869، المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية وتأمين الحدود في المنطقة الشمالية مع لبنان.

وكشفت هذه الكتيبة الأنفاق التى حفرها حزب الله اللبناني على الجانب الآخر- مع لبنان، وأحبطت عمليات لتهريب المخدرات.

وذكر مسؤول في وحدة الاستطلاع الحربي في الكتيبة 869 أن حزب الله تفاجأ من المعلومات التي تم الحصول عليها عن أنشطته وهو يعيش صدمة الآن بعد نسف الأنفاق.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي لديه "القدرة الكاملة" على منع أية عمليات لحزب الله في إسرائيل.

شاهد كاميرا الحرة في المعسكر الإسرائيلي: