تسمم بالكحول يقتل ويصيب 17 في إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء بأن ثلاثة رجال على الأقل لقوا مصرعهم بعد شربهم كحولا مهربا في شمال الجمهورية الإسلامية.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن 14 آخرين أدخلوا المستشفى على أثر ذلك، مشيرة إلى أنهم في وضع "حرج".

وقال النائب العام في مدينة كرج رضا شكرامي إن تحقيقا فتح في حالات التسمم التي وقعت الثلاثاء.

وتعلن وسائل الإعلام الرسمية بين الحين والآخر عن تسجيل وفيات بسبب مشروبات كحولية مهربة.

وفي عام 2017 توفي ثلاثة أشخاص وأدخل 48 آخرون المستشفى بسبب تناولهم مشروبات كحولية مسممة في جنوب إيران.

والمشروبات الروحية المنزلية الصنع متوفرة في السوق السوداء في إيران بأسعار متدنية على الرغم من أن قانون الجمهورية الإسلامية يجرم تناولها ويعاقب المخالفين بالجلد والغرامات المالية.