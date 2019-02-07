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أعلى درجات للحرارة منذ 138 عاما

خارطة لدرجات الحرارة لعام 2018

كشفت هيئات علمية متخصصة أن الطقس في 2018 سجل أكثر الدرجات ارتفاعا منذ نحو 140 عاما.

وبحسب وكالة إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي " نوا"، كانت درجات الحرة في الأعوام 2015-2018 الأعلى في التاريخ الحديث للكرة الأرضية وتحديدا منذ عام 1880.

وأشارت ناسا في بيان الأربعاء أن الحرارة العالمية خلال 2018 ارتفعت 0.83 درجة مئوية عما كانت عليه بالمعدل خلال الأعوام من 1951 إلى 1980.

منطقة صحراوية في الإمارات
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وتحلل ناسا درجات الحرارة التي يتم جمعها من أكثر 6300 محطة أرضية وسفينة لمتابعة أحوال الطقس.

معدل درجات الحرارة في عام 2018 لأبرز العواصم العربية:

بيروت، لبنان

مدينة بيروت
مدينة بيروت

22.3 درجة مئوية، كانت أعلى من المعدل بـ 1.7 درجة مئوية.

بغداد، العراق

نهر دجلة بغداد
نهر دجلة بغداد

24.4 درجة مئوية. أعلى من المعدل بـ 1.4 درجة مئوية.

القاهرة، مصر

القاهرة ليلا
القاهرة ليلا

24.4 درجة مئوية. كانت أعلى من المعدل بـ 2.7 درجة مئوية.

دمشق، سوريا

العاصمة السورية دمشق
العاصمة السورية دمشق

19.2 درجة مئوية. كانت أعلى من المعدل بـ 2.6 درجة مئوية.

الرياض، السعودية

مدينة الرياض ليلا
مدينة الرياض ليلا

25.9 درجة مئوية. كانت أعلى من المعدل بـ 1.1 درجة مئوية.

صنعاء، اليمن

جانب من صنعاء
جانب من صنعاء

17.3 درجة مئوية. كانت أقل من المعدل بـ 12.4 درجة مئوية.

الخرطوم، السودان

جانب من الخرطوم- أرشيف
جانب من الخرطوم- أرشيف

30.2 درجة مئوية. كانت أقل من المعدل بـ 0.5 درجة مئوية.

عمان، الأردن

عمان - الأردن
عمان - الأردن

19.5 درجة مئوية. كانت أعلى من المعدل بـ 2.1 درجة مئوية.

أبو ظبي، الإمارات

أبو ظبي - أرشيف
أبو ظبي - أرشيف

29.7 درجة مئوية. كانت أعلى من المعدل بـ 2.2 درجة مئوية.

الرباط، المغرب

الرباط
الرباط

16.9 درجة مئوية. كانت أقل من المعدل بـ 0.9 درجة مئوية.

تونس، تونس

تونس
تونس

19.1 درجة مئوية. كانت أقل من المعدل بـ 0.3 درجة مئوية.

نواكشوط، موريتانيا

منظر عام من نواكشوط
منظر عام من نواكشوط

25.6 درجة مئوية. كانت أقل من المعدل بدرجة مئوية.

مسقط، عمان

مسقط
مسقط

29.2 درجة مئوية. كانت أعلى من المعدل بـ 0.4 درجة مئوية.

الكويت، الكويت

جانب من مدينة الكويت
جانب من مدينة الكويت

28 درجة مئوية. كانت أعلى من المعدل 1.8 درجة مئوية.

الجزائر، الجزائر

الجزائر - الجزائر
الجزائر - الجزائر

19.8 درجة مئوية. كانت أعلى من المعدل 1.9 درجة مئوية.

الدوحة، قطر

العاصمة القطرية الدوحة-ارشيف
العاصمة القطرية الدوحة-ارشيف

29.9 درجة مئوية. كانت أعلى من المعدل بـ 2.4 درجة مئوية.

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