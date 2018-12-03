الكرة الذهبية.. مودريتش الأفضل في العالم

توج لوكا مودريتش الاثنين بجائزة الكرة الذهبية، بالتزامن مع إعلان محكمة في زغرب إسقاط تهمة الإدلاء بشهادة زور في قضية فساد، عن نجم منتخب كرواتيا وريال مدريد الإسباني.

ونال مودريتش الجائزة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية على حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبين في المنتخب الفرنسي المتوج بلقب كأس العالم إضافة للأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح.

ودخل نجم خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني، حفل الجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم، متوجا هذا العام بجائزتين فرديتين لأفضل لاعب، في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، والاتحاد الدولي (فيفا).

وأتى هذان التتويجان لمودريتش (33 عاما) في أعقاب اختياره أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018، بعدما ساهم في قيادة منتخب بلاده إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها، قبل الخسارة أمام فرنسا 2-4.

وساهم مودريتش في قيادة فريقه ريال مدريد الذي يدافع عن ألوانه منذ العام 2012، إلى لقبه الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق هذا العام.

واحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفانتوس الإيطالي المركز الثاني، فيما جاء الفرنسي أنطونيو غريزمان ثالثا وزميله كيليان مبابي رابعا، ونجم برشلونة ليونيل ميسي في المركز الخامس.

وحصل محمد صلاح مهاجم منتخب مصر ونجم ليفربول الإنكليزي على المرتبة السادسة في استفتاء مجلة فرانس فوتبول.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر لائحة من 30 مرشحا للجائزة، على أن تبدأ بعد ذلك عملية التصويت التي شارك فيها 180 صحافيا من حول العالم، في الفترة الممتدة بين التاسع من تشرين الأول/أكتوبر والتاسع من تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعلنت المجلة الفرنسية الاثنين أيضا اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب "كوبا" وذهبت للفرنسي الفائز بكأس العالم كيليان مبابي.

وفازت النرويجية آدا هيغربيرغ لاعبة نادي ليون الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم.