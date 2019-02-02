تعديلات على تأشيرة العمل في أميركا

نشرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية "DHS" القواعد النهائية للتغييرات الجديدة على تأشيرات "H1-B" التي تسمح للشركات بتوظيف أجانب في مهن متخصصة ومنحهم إقامة مؤقتة في الولايات المتحدة.

وستدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل المقبل على أن يتم العمل بها بشكل فعلي مع بداية العام المقبل.

وهناك نوعان من التغييرات على تأشيرة "H1-B"، الأول سيكون عبر الطلب من المتقدمين، التسجيل إلكترونيا في موقع دائرة الهجرة قبل تقديم طلباتهم أو وثائقهم اللازمة للحصول على التأشيرة.

في السابق كان يجب على المتقدمين تقديم طلباتهم بالكامل، بما في ذلك الوثائق التي تدعم تلك الطلبات من أجل الحصول على التأشيرة.

ويهدف الإجراء الجديد إلى تقليل الضغط على موظفي دوائر الهجرة، من خلال التركيز فقط على العدد المحدد من قبل السلطات للحصول على التأشيرة.

على سبيل المثال في العام الماضي، تقدم ما يقرب من 190 ألف شخص للحصول على التأشيرة، فيما يبلغ العدد المسموح به 85 ألفا فقط.

أما التغيير الثاني فيتعلق بطريقة اختيار الأجانب المؤهلين للعمل في الولايات المتحدة وفقا لتحصيلهم العلمي.

في السابق كان يتم تخصيص 65 ألف تأشيرة للمتقدمين من أصحاب المواهب والشهادات الجامعية، و20 ألفا لأصحاب الشهادات العليا ويتم اختيارهم عبر القرعة.

أما في التغيير الجديد فسيتم إجراء قرعتين، الأولى لجميع المتقدمين من دون استثناء ليتم اختيار 65 ألفا منهم، وثم يتم إجراء القرعة الثانية وتخصص فقط لأصحاب الشهادات العليا الذين فشلوا في الحصول على تأشيرة في القرعة الأولى.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في حصول زيادة في نسبة قبول الأشخاص الذين يحملون شهادة الماجستير والدكتوراه بمقدار 16 في المئة أو ما يقارب خمسة آلاف شخص وفقا لوزارة الأمن الداخلي.