الكشف عن "عشاء سري" جمع ترامب وزوكيربيرغ

كشفت تقارير صحفية أميركية أن مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ تناول "عشاء سريا" مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض، بدعوة من الأخير.

وقال فيسبوك لشبكة "إن بي سي" نيوز الأميركية "كما هو معتاد بالنسبة لرئيس تنفيذي لشركة أميركية كبرى، قبل مارك دعوة لتناول العشاء مع الرئيس والسيدة الأولى في البيت الأبيض".

ولم يعرف شيء عن القضايا التي تناولها الاجتماع، لكنه يأتي في وقت تعاني فيه فيسبوك من نكسات حادة بشأن إطلاق عملتها الرقمية العالمية "ليبرا".

ومن غير المعروف أيضا أسباب عدم الإعلان عن الاجتماع.

وحضر العشاء أيضا الملياردير بيتر ثيل وهو عضو مجلس إدارة فيسبوك ومن أشد الداعمين لترامب، حسب تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وثيل يمتلك شركة تدعى "بالانتير للبرمجيات" وقد فازت بعدة عقود من الحكومة الأميركية.

واجتماع زوكربيرج الأخير مع ترامب هو الثاني له خلال أشهر.

ومؤخرا عقد زوكربيرج اجتماعات مع كبار المحافظين في وسائل الإعلام والسياسة في محاولة لتبديد الانطباع لدى الكثيرين بأن الشبكة الاجتماعية لديها تحيز ليبرالي.