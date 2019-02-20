الكشف عن هواتف سامسونغ الجديدة

طرحت شركة سامسونغ الأربعاء جملة من منتجاتها الجديدة وتضمنت مجموعة من هواتف غالاكسي الذكية في مؤتمر أقيم في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

ويأتي الحدث بالتزامن مع مرور 10 سنوات على إنتاج أول هاتف غالاكسي من شركة سامسونغ في 2009.

والهواتف الجديدة تدعى "غالاكسي أس 10" و "غالاكسي أس 10 بلس" وغالاكسي أس 10 إي" و "غالاكسي أس 10 5 جي" والذي سيكون الأسرع والأقوى والأكثر ميزات وفقا لسامسونغ.

وزودت هواتف غالاكسي بشاشات من نوع " Dynamic AMOLED" وهي الأفضل في تاريخ سامسونغ وتحتوي على ماسح بصمات يعمل بالموجات فوق الصوتية.

تقول سامسونغ إن غالاكسي سيكون أول هاتف ذكي مزود بتقنية "HDR10" وسيتضمن إظهار صور أقرب ما تكون للواقعية بألوان نابضة بالحياة.

الهواتف زودت أيضا بكاميرات ذات تقنية عالية قريبة من العين البشرية تمكن من التقاط صور ومقاطع فيديو ثورية وفقا لسامسونغ.

يمكن لكلا الكاميرتين الأمامية والخلفية التصوير بجودة "UHD"، وللمرة الأولى في تاريخ هواتف غالاكسي، ستمنحك الكاميرا الخلفية المرونة في التسجيل بتقنية "HDR10".

سيكون هاتف "غالاكسي" الجديد مزودا بتقنية الشحن اللاسلكي، بالإضافة لذلك سيكون قادرا على شحن جهاز آخر أثناء ربطه بالشاحن الاعتيادي.

ومن الميزات الأخرى التي تضمنها هاتف غالاكسي الجديد، خاصية الشحن السريع، ومقاومة الماء والأتربة، وسعة تخزين تصل لواحد تيرا بايت والقدرة على إضافة بطاقة "microSD" إضافية بسعة 512 غيغا بايت حتى 1.5 تيرابايت.