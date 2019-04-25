'الكلاب الفاسدة' تثير سخرية الكويتيين

كشفت صحيفة القبس الكويتية عن كتب متبادلة بين مسؤولي الجمارك حول قدرة "الكلاب البوليسية" على الكشف عن المخدرات، وسط تحقيقات جارية حول عدد من الشحنات التي فشلت الكلاب في كشفها.

وأثارت القضية سخرية الكويتيين الذين وصفوا الكلاب بـ"الفاسدة" وانتقدوا المسؤولين.

وبحسب إدارة الجمارك، يصل إجمالي أعداد الكلاب البوليسية لدى الإدارة إلى 110 من بينها 40 كلبا تحت التدريب.

وكشف التقرير عن أن إدارة الجمارك لم تدرب الكلاب على حبوب مخدرة معينة لعدم توافرها، بينما يتم التدريب على المتفجرات المتوفرة لدى إدارة الجمارك.

وبعد التحقيق في فشل "الكلاب البولبسية" طلبت وزارة الداخلية الكويتية من إدارة الجمارك تفتيش جميع الشحنات القادمة إلى البلاد والكشف عليها من خلال الأشعة السينية.​

وحلت الكويت في المرتبة 78 مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ضمن تقرير شمل 180 دولة.