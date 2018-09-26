'الكنكشة'... تجتاح ولاية كسلا السودانية

#كسلا_تحتضر و #كسلا_تناديكم

وسمان أطلقهما ناشطون للفت الانتباه لما وصفوه بالوضع الصحي والإنساني الخطير الذي تعاني منه ولاية كسلا شرقي السودان، بسبب حميات تسببت حسب تقارير غير رسمية في وفاة عشرات الأشخاص غالبيتهم من المسنين والأطفال، فضلا عن إصابة عشرات آلاف آخرين.

عرفت السلطات المرض على أنه "الشيكونغونيا" وهو مرض فيروسي يشبه حمى الضنك، وينتقل إلى البشر عبر البعوض الحاملة للعدوى، وفق منظمة الصحة العالمية.

ومن بين أعراض المرض حمى وتقيوء وآلام مبرحة في المفاصل لهذا سمي محليا بـ "الكنكشة".

ووصف الملك آدم كسلاوي أحد مواطني المنطقة الوضع بالكارثي خاصة مع فصل الخريف، وقال لموقع "الحرة" "أهلي وأهل زوجتي وخالي كلهم أصيبوا بالمرض، وللأسف هناك وفيات ونقص هائل في الخدمات والأدوية".

كسلا فيها عجز كامل عن توفير الادوية و المحاليل الوريدية و في المقابل يتم بيع الادوية البسيطة المتوفرة في السوق الاسود بأسعار عالية جدا في أسوء استغلال ممكن للأزمة الحالية ..

اي تبرع منكم ح يكون قصاد انقاذ روح ..

دقو الشير ..#كسلا_تناديكم #كسلا_تحتضر https://t.co/nsusq8Ih8C — mikdam aljined (@mikoomessi) September 23, 2018

ونشر ناشطون على مواقع التواصل صورا وتعليقات كثيرة قالوا إنها تكشف عن مدى معاناة مواطني كسلا

والي ولاية كسلا يقر بإصابة (10953) شخص بحمى الشيكونغونيا ( الكنكشة) ، رئيس الوزراء معتز موسى يغادر كسلا غاضبا ، ويلغي مؤتمر صحفي كان مقررا مع وزيرة الصحة ، و يتهم والي كسلا بتضليله.#كسلا_تحتضر pic.twitter.com/faAvV4gzfa — الصادق عبدالرحيم (@sadigmega1) September 24, 2018

ظلت السلطات المحلية في كسلا تشدد على أن الوضع تحت السيطرة، نافية، حسب تقارير إعلامية "وجود وفيات جراء المرض وأن عدد الإصابات في حدود 11 ألفا".

لكن زيارة رئيس الوزراء السوداني معتز موسى إلى كسلا يوم الإثنين أظهرت غير ذلك.

فقد أقر الوزير بأن هناك تحديات وأن "المعالجات للقضاء علي البعوض تجري بجهد كبير، حيث بدأت عملية الرش بالطائرات. سيتم التعامل مع فيروس حمى الشيكونغونيا بعد انحسار المرض في منطقة غرب نهر الفاش".

وأكد الوزير أن الحكومة المركزية ستسخر كل إمكانياتها لمواجهة المرض في كسلا.

ونقلت تقارير إعلامية عن سكان محليين وشهود عيان قولهم إن هناك تضليلا وأن عمليات إخلاء للمرضى من المستشفيات تمت قبل زيارة رئيس الوزراء إلى كسلا.

​ناشطون وأحزاب سياسية اتهموا الحكومة بالتقصير وعدم الشفافية في التعامل مع المرض منذ بدء انتشاره قبل أسابيع.

Kassala "Sudan" is literally dying and the government is not helping plus trying to hide it ..

We dont know why but those people's lives are in danger.

WE NEED HELP #كسلا_تحتضر #kassala_is_dying @UNICEFSudan @UNICEF @UN_News_Centre — Kaya Al-Samra (@SaraSinada) September 22, 2018

وقالت الناشطة السياسية حوا جنقو الحاصلة على جائزة المرأة الشجاعة التي تمنحها وزارة الخارجية الأميركية، "إن الحكومة عاجزة عن توفير الخدمات لمواطنيها في الظروف العادية، فكيف يتأتى لها ذلك في ظل ظروف كارثية؟".

وعبر موقع "الحرة" طالبت جنقو الحكومة بإعلان كسلا منطقة "كوارث وفرض حالة الطوارئ فيها حتى يتسنى توفير دعم دولي لها".

#كسلا_تحتضر@WHO must act now, before the disease continues to spread to other and more densely populated regions of Sudan. #kassala_is_Dieing — ̿ᶠ̿ᵃ̿ᵈ̿ˡ ̿ᵃ̿ᵈ̿ᵃ̿ᵐ̿ˢ (@Fadul90) September 25, 2018

حزب الأمة القومي المعارض بقيادة الصادق المهدي اتهم الحكومة بالفشل في التعامل مع الوضع في كسلا.

وقال في بيان "نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن انتشار الوباء. وندعو منظمات المجتمع المدني ومنظمة الصحة العالمية لمساعدة سكان كسلا".

كسلا تناديكم وقع علي هذه العريضة لمناشدة منظمة الصحة العالمية للتدخل لإنقاذ اهلنا في

كسلا و محاصرة الوباء.



Can you help me out by signing this petition?https://t.co/22C4glQlTo

كسلا تناديكم https://t.co/22C4glQlTo — Mohamed Osman (@mosmanmp3) September 23, 2018

وأطلق سودانيون في المهجر نداء عاجلا لدعم كسلا تحت وسم #كسلا تنادي. وقال المهندس عبد القادر آدم المقيم في الولايات المتحدة إنه وأصدقاء له يقومون بجهد كبير متمثل في "جمع مساعدات عينية ونقدية وإرسالها إلى المتضررين في كسلا، أسهمت في تحقيق بعض التحسن في المنطقة".

كسلا تناديكم انقذوا مواطني كسلا

📣📣📣📣📣📣📣 https://t.co/aTeX58D1ix — Mohamed Osman (@mosmanmp3) September 24, 2018

Can you help me out by signing this petition?https://t.co/UZsOdfQXXe. #كسلا_تحتضر — رنين (@RaneenAlmoizz) September 24, 2018

ورغم تلك الجهود، أعرب مواطنون في ولايات مجاورة عن مخاوفهم البالغة من انتقال المرض إلى مناطقهم بعد ظهور حالات منعزلة.

ضعف الإمكانيات، يفاقمه عدم وجود عقار محدد لعلاج "الشيكونغونيا" ويقتصر العلاج على تناول الأدوية المسكنة مع توجيهات طبية بالراحة والإكثار من شرب السوائل.

وفي الغالب لا يؤدي هذا المرض إلى الوفاة، لكن الأطفال والمسنين وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، هم الأكثر عرضة للموت بسببه.