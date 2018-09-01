الكنيسة: اعتداء على منازل أقباط في المنيا

قال مسؤولون في أبرشية مسيحية قبطية في مصر إن مجموعة من المسلمين هاجموا عدة منازل لمسيحيين في إحدى قرى محافظة المنيا بجنوب البلاد، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأوضحت أبرشية المنيا للأقباط الأرثوذكس ببيان صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة أن المهاجمين اعترضوا على وجود كنيسة في قرية دمشاو هاشم في جنوب البلاد، ما أدى إلى وقوع الهجوم.

وأضافت أن خطط الهجوم على منازل الأقباط جرى تداولها قبل حدوثها لكن قوات الأمن لم تصل إلا بعد وقوع الهجمات.

وأشار البيان إلى هجوم مماثل في قرية "عزبة سلطان" المجاورة قبل أسابيع لم يتم "ردع" مرتكبيه.

ولم يصدر عن الحكومة المصرية تعليق بشأن الهجمات التي تحدثت عنها الأبرشية، التي نفت وجود كنائس في القريتين السابق ذكرهما، موضحة أنها "عبارة منازل أو قاعات أو حجرات بسيطة" لإقامة الصلوات كحل مؤقت لتجنب الهجمات على المصلين وهم في طريقهم إلى الكنائس في القرى المجاورة.

وتنتشر توترات طائفية بين المسيحيين الأقباط والمسلمين في مصر خاصة في المجتمعات الريفية بالجنوب.