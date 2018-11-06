ليبرمان: سنناقش مشروع قانون إعدام فلسطينيين

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الثلاثاء أن الكنيست سيجدد النقاش الأسبوع المقبل بشأن مشروع قانون يسهل إصدار أحكام إعدام على فلسطينيين نفذوا هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وقال ليبرمان في تغريدة على تويتر "بعد ثلاث سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام على إرهابيين إلى لجنة القانون والتشريع لدراسته الأربعاء" 14 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف أن مشروع القانون سيتم طرحه للقراءة الأولى في الكنيست بكامل هيئتها، مشددا على "أنه بعد ذلك لن نتراجع أو نتوقف حتى ننتهي من المهمة".

ويحتاج القانون لإقراره في الكنيست أن تتم الموافقة عليه في التصويت خلال ثلاث قراءات قبل أن يصبح جزءا من "القوانين الأساسية".

ووافق البرلمان الإسرائيلي في كانون الثاني/يناير في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق "الإرهابيين" بغالبية 52 نائبا مقابل 49 عارضوه (من أصل 120).

وقدم حزب" إسرائيل بيتنا" اليميني القومي المتشدد الذي يتزعمه ليبرمان مشروع القانون الذي يحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والذي صوت لصالحه.

وعقوبة الإعدام موجودة في القانون العسكري الإسرائيلي المعتمد في الضفة الغربية منذ 51 عاما، لكن لم يتم تطبيقها حتى الآن.

وينص مشروع القانون على أن المحاكم العسكرية بإمكانها فرض عقوبة الإعدام على "الجرائم الإرهابية" في حال وافق عليها غالبية القضاة وليس بإجماع القضاة الثلاثة كما كان ينص عليه سابقا.

ولم تطبق إسرائيل أي حكم إعدام منذ عام 1962 عند إعدام النازي أدولف ايخمان.

وألغى البرلمان الإسرائيلي عقوبة الإعدام للقضايا الجنائية في عام 1954. ولكنه ما زال يقرها نظريا لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة أو الخيانة أو الجرائم ضد الشعب اليهودي.