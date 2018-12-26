الكنيست يحل نفسه تمهيدا لانتخابات مبكرة

وافق الكنيست الإسرائيلي الأربعاء على حل نفسه وإجراء انتخابات مبكرة في التاسع من نيسان/أبريل.

وقرر ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين حل البرلمان حيث لم يعد لديه غالبية سوى بفارق نائب واحد (من أصل 120)، بعد استقالة وزير الدفاع زعيم الحزب القومي "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان الشهر الفائت.

وقال نتانياهو عقب إعلانه انتخابات إسرائيلية تشريعية مبكرة، إنه يسعى إلى تشكيل تحالف يميني مماثل للائتلاف الحالي.

ويأتي القرار بعد أزمة مع الأحزاب الدينية التي ترفض مشروع قانون رئيسي متعلق باليهود المتدينين المتطرفين الذين يرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي مثل نظرائهم العلمانيين.

وتعرضت حكومة نتانياهو لعدة أزمات ودعوات للإطاحة به، وجاءت توصية مدع عام الدولة شاي نيتسان الأسبوع الماضي إلى الادعاء العام، بتوجيه الاتهام رسميا بالفساد إلى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو من دون إعطاء تفاصيل إضافية حول القضية.

وصرح عدة وزراء من أحزاب مختلفة أنه لا يمكن لرئيس الحكومة أن يستمر فيها إذا ما قدمت ضده لائحة اتهام.