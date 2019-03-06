الكنيست تبحث التماسا حول شطب تحالف عربي

تقرر اللجنة المركزية للانتخابات في الكنيست الأربعاء في الالتماس حول طلب شطب تحالف الحزبين العربيين "الموحدة" و"التجمع".

وكان تحالف الموحدة والتجمع قد وصف في بيان أصدره طلبات الشطب أنها تأتي في سياق واضح من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومعسكر اليمين لإقصاء التحالف من الانتخابات.

وقال البيان إن "هذه المرة الأولى التي تقدم طلبات الشطب من قبل حزب الليكود نفسه ما يشير إلى ضلوع نتنياهو شخصيا في هذه الخطوة".

وتواصل لجنة الانتخابات المركزية مناقشة الطلب القاضي بمنع رئيس حزب "عظمة يهودية" ميخائيل بين آري من خوض الانتخابات للكنيست.

وأعلن حزبا اليمين الجديد ويسرائيل بيتينو معارضتهما لهذا الطلب.