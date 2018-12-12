الكوريتان تتحققان من إزالة مراكز حدودية

اجتاز جنود من الكوريتين للمرة الأولى الحدود بين البلدين سلميا للذهاب إلى الطرف الآخر من أجل التحقق من إزالة المراكز الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن المفتشين العسكريين الكوريين الجنوبيين زاروا كل موقع حدودي كوري شمالي للتحقق من أنه قد دمر فعلا، وكذلك من عدم وجود أسلحة أو قوات. وقام مفتشون كوريون شماليون بالخطوة ذاتها للمنشآت الكورية الجنوبية.

وأظهر تسجيل فيديو جنودا من الكوريتين وهم يتصافحون على خط الفصل العسكري وسط المنطقة المنزوعة السلاح، قبل أن ينتقلوا إلى الجانب الآخر.

وقالت الوزارة إنها المرة الأولى منذ التقسيم التي يجتاز فيها جنود الشمال والجنوب بطريقة سلمية خط التماس العسكري.

وأدى اجتياح الشمال للجنوب في 1950 إلى اندلاع الحرب الكورية. وكانت سول قد خضعت لسيطرة قوى مختلفة أربع مرات حسب تقدم أو تراجع قوات بيونغ يانغ التي كانت مدعومة من بكين من جهة، وقوات الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة التي كانت تدعم الجنوب من جهة أخرى.

وانتهى النزاع بهدنة في 1953، فيما لا يزال البلدان تقنيا في حالة حرب، لكن استرخاء لافتا يسود العلاقات منذ بداية 2018.

وخلال قمتهما في بيونغ يانغ في أيلول/سبتمبر، قرر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمورا عدة منها إزالة عدد محدود من المراكز الحدودية على طول حدودهما المدججة بالسلاح.

وقد دمرت بيونغ يانغ 10 من هذه البنى التحتية بالمتفجرات في تشرين الثاني/نوفمبر، ودمر الجنوب 10 أخرى بالحفارات.