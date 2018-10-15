الكوريتان تتفقان على التمهيد لربط الطرق بين البلدين

وافقت الكوريتان الجنوبية والشمالية على عقد حفل في وقت ما أواخر نوفمبر/تشرين الثاني أو أوائل ديسمبر/كانون الأول في مشروع مستقبلي طموح لربط خطوط السكك الحديد والطرقات بين البلدين.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية الاثنين إن الدولتين المتنازعتين وافقتا بعد محادثات رفيعة المستوى على عقد محادثات عسكرية قريبا لبحث خفض التوترات الحدودية وتشكيل لجنة عسكرية مشتركة معنية بالحفاظ على الاتصالات وتجنب وقوع أزمات واشتباكات عرضية.

كما وافقت الكوريتان على إجراء محادثات بين المسؤولين الرياضيين في أواخر أكتوبر/تشرين الأول لبحث خطط إرسال فرق مشتركة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 والترشح لاستضافة دورة الألعاب الصيفية لعام 2032.

كما وافقت الكوريتان على عقد محادثات الصليب الأحمر في نوفمبر/تشرين الثاني لعقد اجتماعات بالفيديو بين أقارب طاعنين في السن انفصلوا في فترة الحرب الكورية 1950-1953.