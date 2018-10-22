الكوريتان تكملان إزالة الألغام الأرضية من منطقة حدودية

انتهت الكوريتان من عملية إزالة الألغام الأرضية في إطار الجهود المبذولة لنزع السلاح بالمنطقة الواقعة على الحدود بين البلدين، حسبما ذكر مسؤولون كوريون جنوبيون الاثنين.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع بين ضباط عسكريين من الكوريتين ومسؤولين أمميين في قرية بانمونجوم الحدودية.

ويعد هذا ثاني اجتماع ثلاثي من نوعه لدراسة الجهود الرامية إلى نزع السلاح من بانمونجوم، وهو المكان الأكثر شهرة داخل المنطقة منزوعة السلاح التي تمتد لمسافة 248 كيلومترا والتي تقسم الكوريتين.

ويعد نزع السلاح من تلك القرية من بنود اتفاقيات لخفض التوتر وقعها مسؤولو الدفاع الكوريين على هامش قمة قادتهم في بيونغ يانغ الشهر الماضي.

وفي إطار خطوات نزع السلاح القادمة في بانمونجوم، اتفقت الكوريتان وقيادة الأمم المتحدة على سحب الأسلحة ومواقع الحراسة هناك بحلول الخميس.

وقالت وزارة الدفاع في سول في بيان إن الأطراف الثلاثة ستقضي يومين معا للتحقق من تلك الإجراءات.

وتهدف الكوريتان في نهاية المطاف إلى أن يكون هناك 35 من الأفراد غير المسلحين من كل جانب لحراسة القرية.

وتخضع المنطقة منزوعة السلاح، للإشراف المشترك من قبل كوريا الشمالية وقيادة الأمم المتحدة.