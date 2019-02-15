الكونغرس: تحقيق في إعلان الطوارئ

أعلنت لجنة برلمانية الجمعة مباشرتها بتحقيق فوري حول إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ، وقالت إن تحركه لتمويل بناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية يثير تساؤلات قانونية ودستورية.

وفي رسالة وُجهت لترامب، طالب الديمقراطيون الذين يسيطرون على اللجنة القضائية في مجلس النواب إتاحة مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة العدل للإدلاء بشهادات في جلسة استماع حول القرار.

وطالبت اللجنة بتزويدها بالمستندات القانونية التي استند القرار المؤدي إلى إعلان حالة الطوارئ عليها، ومنحت اللجنة ترامب مهلة تنتهي الجمعة المقبلة لتلبية المطالب.

وجاء في الرسالة التي حملت إمضاء رئيس اللجنة جيرولد نادلر وديمقراطيين بارزين: "نعتقد أن إعلانك للطوارئ يظهر تجاهلاً متهوراً للفصل بين السلطات ومسؤولياتك الخاصة تحت مظلة نظامنا الدستوري".