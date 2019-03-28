الكونغرس يتحرك لحظر بيع أف 35 لتركيا

قدم أعضاء بمجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الخميس مشروع قانون يحظر بيع المقاتلات من طراز أف 35 إلى تركيا إلا في حال ضمان الحكومة الأميركية أن أنقرة لن تشتري نظام أس 400 الدفاعي الجوي من روسيا.

وقالت السناتور الديمقراطية جين شاهين في بيان إن "احتمال اطلاع روسيا على الطائرات والتكنولوجيا الأميركية في إحدى دول الناتو، تركيا، هو تهديد للأمن القومي والدولي".

وتسعى واشنطن لإقناع تركيا بشراء نظام باتريوت الدفاعي الأميركي الصنع بدلا من أس 400.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق إن بلاده ما زالت مستعدة لشراء نظام باتريوت من الولايات المتحدة لكن إذا كانت الشروط مناسبة.