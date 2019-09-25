الكونغرس "يتسلم نسخة من الشكوى" ضد ترامب

تمكن أعضاء لجنتي الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ الأميركييْن، الأربعاء، من الاطلاع على نسخة من الشكوى التي قدمها عميل الاستخبارات الذي أبلغ رؤساءه بمكالمة الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فلودومير زلينيكسي، والتي يتصدر فحواها التحقيق حول عزله، بحسب ما أعلنه مسؤول في الكونغرس.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، وفق ما نقلته وكالة أنباء رويترز، إن الكونغرس سيتلقى نسخته الخاصة من الشكوى الخميس.

وقال النائب ديفين نونيس، وهو من كبار الجمهوريين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، إن أعضاء لجنته سيتمكنون من الاطلاع على الشكوى في الساعة الرابعة ظهرا الأربعاء، وفق المسؤول ذاته.

ويواجه ترامب اتهامات "بتقويض نزاهة الانتخابات الأميركية والأمن الوطني بعد نشر فحوى مكالمته مع زلينيكسي، والتي أثارت موجة تنديدات في الولايات المتحدة وانتهت بإعلان بدء الإجراءات القانونية لعزله.

وخلال المكالمة، قال الرئيس الأميركي لنظيره الأوكراني "ثمة حديث كثير عن نجل بايدن وعن أن بايدن أوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون أن يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، لذلك فإن أي شيء ممكن أن تفعلوه مع النائب العام سيكون رائعاً".

وعندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس الأميركي باراك أوباما، مارس مع عدد من القادة الغربيين ضغطا على أوكرانيا للتخلص من النائب العام الأوكراني فيكتور شوكين باعتبار أنه لم يكن شديدا بما يكفي ضد الفساد.

يحقّق الديمقراطيون في ما إذا كان ترامب قد مارس ضغطا على حكومة أجنبية للتحقيق في شأن معارض سياسي له، وما إذا كان قد استغل مساعدات لأوكرانيا تبلغ قيمتها 400 مليون دولار لممارسة ذلك الضغط.

وأكد ترامب في الآونة الأخيرة، أنه أمر بتجميد مساعدات لأوكرانيا بنحو 400 مليون دولار قبل أيام قليلة من الاتصال الهاتفي مع رئيسها. ولم يتضح من ملخص المكالمة الهاتفية، ما إذا كان زيلينسكي يدرك أن ترامب جمد المساعدات.