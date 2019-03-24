تقرير مولر: لا تواطؤ بين حملة ترامب والروس

أفادت تسريبات عن تقرير روبرت مولر النائب العالم المكلف بالتحقيق في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016، بأن مولر أقر بعدم وجود تواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية وموسكو، إضافة إلى عدم وجود أدلة كافية لتورطه في عرقلة العدالة.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الكونغرس تلقى رسالة من وزارة العدل بشأن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية، حسب ما صرح عضو ديموقراطي بارز في الكونغرس.

وقال عضو الكونغرس جيري نادلر "بعثت لنا وزارة العدل للتو رسالة قصيرة جدا حول تقرير مولر سننشرها قريبا".

وخلص النائب العام الأميركي مولر في ختام تحقيقات استغرقت نحو عامين إلى القول بعدم وجود عناصر تتيح إثبات قيام تعاون بين فريق حملة دونالد ترامب الانتخابية وموسكو خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2016، حسب الوكالة.

وقال وزير العدل بيل بار في رسالة سلمها إلى الكونغرس "إن التحقيقات التي قام بها النائب العام الخاص لم تجد ما يثبت أن فريق حملة ترامب أو أي شخص له علاقة بهذه الحملة قد تعاون أو توافق مع روسيا في جهودها للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016".