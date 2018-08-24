الكونغرس يمنح أنور السادات ميداليته الذهبية

احتفت السفارة المصرية في واشنطن بتمرير مجلس الشيوخ الأميركي قانونا يمنح الرئيس المصري الراحل أنور السادات ميدالية الكونغرس الذهبية.

ونشرت السفارة تغريدة الخميس قالت فيها إن المجلس وافق بالإجماع على "تكريم الرئيس المصري الراحل أنور السادات".

Last night, the US Senate unanimously passed a bill to honor former Egyptian President Anwar Sadat: https://t.co/xfPJelsPvn pic.twitter.com/JfbXglfVUv — Embassy of Egypt USA (@EgyptEmbassyUSA) August 23, 2018

وكان مجلس الشيوخ مرر الأربعاء مشروع قانون يحمل اسم "الاحتفال بمئوية أنور السادات" بعد أن أحيل إليه من مجلس النواب في شباط/فبراير 2017.

وينص القانون على منح السادات الميدالية اعترافا "بإنجازاته البطولية وإسهاماته الشجاعة في السلام بالشرق الأوسط".

وتحل الذكرى المئوية لمولد الرئيس المصري الراحل في 25 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وحصل السادات على جائزة نوبل للسلام لعام 1978 مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيغين بعد التوصل لاتفاق السلام بين البلدين في العام نفسه.