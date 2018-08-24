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مصر

الكونغرس يمنح أنور السادات ميداليته الذهبية

الرئيس المصري الأسبق أنور السادات

احتفت السفارة المصرية في واشنطن بتمرير مجلس الشيوخ الأميركي قانونا يمنح الرئيس المصري الراحل أنور السادات ميدالية الكونغرس الذهبية.

ونشرت السفارة تغريدة الخميس قالت فيها إن المجلس وافق بالإجماع على "تكريم الرئيس المصري الراحل أنور السادات".

وكان مجلس الشيوخ مرر الأربعاء مشروع قانون يحمل اسم "الاحتفال بمئوية أنور السادات" بعد أن أحيل إليه من مجلس النواب في شباط/فبراير 2017.

وينص القانون على منح السادات الميدالية اعترافا "بإنجازاته البطولية وإسهاماته الشجاعة في السلام بالشرق الأوسط".

وتحل الذكرى المئوية لمولد الرئيس المصري الراحل في 25 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وحصل السادات على جائزة نوبل للسلام لعام 1978 مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيغين بعد التوصل لاتفاق السلام بين البلدين في العام نفسه.

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