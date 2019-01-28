الكويت.. إدانة الطبطبائي بـ'مواقعة' طليقته

قضت محكمة الاستئناف الكويتية غيابيا الاثنين بسجن النائب الإسلامي وليد الطبطبائي سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، بعدما أدين "بمواقعة" طليقته لمدة عام كامل دون إعلامها بوقوع الطلاق.

وقال محمد ناصر العتيبي محامي طليقة الطبطبائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "محكمة الاستئناف أيّدت الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في عام 2018".

وأضاف "الحكم ليس سياسيا، وإنما حصلت موكلتي بموجبه على حقوقها بعد استغلال ومواقعة بالحيلة، يجرّمها القانون والشريعة".

وكان الطبطبائي تزوّج منها في 2009، وفق المحامي، ورزقا معا بطفلة.

وبحسب العتيبي، اكتشفت السيدة الكويتية أنها مطلّقة بعد عام حين رفعت في 2017 دعوى قضائية تتّهم فيها الطبطبائي بالامتناع عن الإنفاق عليها وعلى ابنتها.

وتابع العتيبي أن الحكم صدر بعدما أكدت مجموعة خبراء "انتدبتها المحكمة، صحة الأدلة التي تؤكد استمرار العلاقة بين الزوجين أثناء فترة وقوع الطلاق، ومن بينها صور ورسائل حميمة تبادلها النائب مع طليقته عبر تطبيق واتساب".

يذكر أن النائب الاسلامي المتواجد خارج الكويت، محكوم بالسجن لثلاث سنوات ونصف في قضية اقتحام مجلس الأمة في سياق احتجاجات في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وقد صدر حكم نهائي بحقه في هذه القضية في 8 تموز/يوليو العام الماضي.