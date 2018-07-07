الكويت.. حالة طوارئ صحية بعد تسمم جماعي بـ'الفلافل'

تفاعل كويتيون بكثافة مع حادثة تسمم مئات الأشخاص جراء تناولهم "فلافل فاسدة" في مطعم شهير بمنطقة حولي.

المطعم أغلقته الهيئة العامة للغذاء والتغذية الجمعة بعدما تسبب في حادثة التسمم الجماعي.

للتو ابلغني صديق بالكويت عن اغلاق مطعم الفلافل الشهير في منطقه حولي من قبل بعد تسببه بتسمم 15 شخصاً لايزالون يتلقون العلاج وانه اسم المطعم فلافل على كيفك " . فساد حتى بالفلافل ؟ pic.twitter.com/zU4yqFPCSQ — لاهُــــــوب (@Laahoob313) July 7, 2018

​حمد الجاسر دعا في تغريدة إلى إغلاق المطعم نهائيا وإحالة مالكيه إلى المحاكمة:

الحمدلله على سلامة ٢٨٧ فردا تسمموا من محل فلافل في الكويت وعسى ان يتشافى ٥٠ منهم دخلوا المستشفيات

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لا اشك في هذا المحل سيغلق نهائيا

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لكن ماذا عن التسمم البطيء والتراكمي الذي تتسبب به مئات المطاعم (خصوصا السريعة) يوميا بالاطعمة السيئة نوعا وحفظا وطهيا ؟

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المشكلة اكبر من "فلافل" — حمد الجاسر (@boibraheem) July 7, 2018

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وقالت وزارة الصحة الكويتية إن عدد حالات التسمم "بلغ حتى مساء السبت 287 حالة. وتم التعامل معها حسب البروتوكولات العلاجية الخاصة لمثل هذه الحالات".

وأشارت الوزارة في بيان إلى "خروج معظم الحالات من المستشفى بعد تحسن حالتها، عدا (53) حالة".

وقال بدر الحسيني إن الحادثة تستدعي حملة تفتيش لكل مطاعم الكويت خاصة في فصل الصيف:

عدد المصابين في تسمم مطعم فلافل على كيفك عدد كبير يجب عدم السكوت على هذا الموضوع والتحقق في الحادثة وتشديد الرقابة والتفتيش على المطاعم من قبل بلدية الكويت خاصة في فترة الصيف تكون الأغذية معرضه للتلف وتكون فاسدة لعدم حفظها في أماكن باردة ومناسبة — albandar بدر الحسيني (@albandar6153) July 7, 2018

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ولم تخل تفاعلات جمهور التواصل من ردود فعل ساخرة كما في تغريدة بوراشد:

نزلو المعاشات :



الشعب كله طلع ماكل ( فلافل )



إهداء للمنافقين الي فراحنين بكم مشروع جديد تم افتتاحه ترا الشعب طفران ومفلس ماشي ابو الشباب #حقيقة#الكويت — بوراشــــــــــد💔‼️.. (@S6AAM_Q8) July 7, 2018

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وقال آخر إن ارتفاع عدد المصابين بالتسمم، يثير تساؤلات:

حشا ارهاب مو صمونة فلافل

انزين السؤال



معقوله كل هالعدد ماكل من هالمطعم

مادري شي مايتصدق



حتى لو شغله حلو وماشي

معقوله كل هالكم ماكل منه

في شي غلط



بحدود ال٣٠٠ واحد ماكل من هالمطعم

شي غريب الصراحه

لازم يحققون بهالشي في علامة استفهام pic.twitter.com/wC0LCOaUpD — الكويت وبس (@altaf1964) July 7, 2018

​وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت حالة الطوارئ بعد الحادثة.