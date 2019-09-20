الكويت ترفع المستوى الأمني لمرافقها النفطية والبحرية

أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، الجمعة، قرارا يقضي برفع المستوى الأمني للمرافق المينائية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن مؤسسة الموانئ الكويتية أن القرار الوزاري ينص على "رفع المستوى الأمني لموانئ البلاد جميعها سواء النفطية أو التجارية".

وأضافت أن القرار يشدد على "اتخاذ كل جهة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والمرافق" البحرية.

وأوضحت المؤسسة أن القرار يأتي "حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها وموانئها في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

وكان الجيش الكويتي رفع الأربعاء حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش "احترازيا".

ودعا رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، في وقت سابق، الجهات الأمنية والعسكرية إلى "تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل الكويت"، وفق ما نشرت صحيفة الرأي الكويتية.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر في المنطقة بعد أن تعرضت منشآت نفطية سعودية لهجمات السبت الماضي.

واتهمت الرياض وواشنطن طهران بالوقوف خلف هذه الهجمات.