تعديل حكومي في الكويت يشمل وزير النفط

أجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الإثنين تعديلا وزاريا شمل وزير النفط، بعد قبوله استقالة أربعة وزراء، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.

وأعلنت الوكالة الرسمية تعيين خالد الفاضل وزيرا للنفط والكهرباء والمياه.

والفاضل حاصل على درجة الدكتوراة في الكيمياء، وتقلد مناصب في مجال التعليم، ونال عدة جوائز.

وكان مرسوم سابق أعلن قبول استقالة الوزير السابق بخيت الرشيدي من منصبه.

واستقال أيضا وزير الأشغال العامة والدولة للشؤون البلدية حسام الرومي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند صبيح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.

وتم تعيين سعد الخراز وزيرا للشؤون الاجتماعية، وفهد الشعلة وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية، ومريم عقيل هاشم وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية.