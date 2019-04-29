قال خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي الأحد إن الكويت تنظر بقلق لتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز وتتطلع دائما إلى أن تنأى بالمنطقة عن هذا التوتر، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الحكومية "كونا".

وأوضح الجار الله للوكالة معلقا على التوتر في المنطقة بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق المضيق "نحن ننظر بقلق لهذه التهديدات ونتطلع دائما إلى أن ننأى بمنطقتنا عن هذا التوتر وأن يسود العقل والحكمة والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم".

وكانت إيران هددت بمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز وهو ممر ملاحي استراتيجي لنقل النفط في الخليج.

وقررت الولايات المتحدة مؤخرا وقف إعفاءات استيراد النفط الإيراني.

وكانت واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي مع طهران وأعادت فرض عقوبات عليها بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار.