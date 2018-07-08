الكويت.. حكم بسجن البراك وثمانية آخرين

أصدرت محكمة التمييز الكويتية الأحد حكما بسجن تسعة نواب على خلفية دخول مقر مجلس الأمة عنوة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.

وأصدرت المحكمة حكما بسجن نائبين حاليين وستة نواب سابقين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وحكما بسجن نائب سابق لسنتين، في القضية التي تعود إلى مظاهرات حصلت في نهاية عام 2011.

ودخل متظاهرون في 2011 مجلس الأمة عقب تظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، فيما عرف بـ "الأربعاء الأسود".

ومن أبرز المحكومين بالسجن، القيادي المعارض النائب السابق مسلّم البراك، والنائبان الحاليان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، الذين حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات.

ومن بين النواب السابقين المعارضين والذين حكم عليهم بالمدة ذاتها، مبارك الوعلان وسالم النملان، أما النائب السابق الذي حكم عليه بالسجن سنتين فهو فهد خنة.

وكان البرّاك قد أمضى عقوبة بالسجن لمدة سنتين بتهمة "إهانة" أمير البلاد في خطاب "كفى عبثا"، وأفرج عنه في نيسان/أبريل 2017. ونفى البراك في حينها التهم الموجهة إليه، وقال إنه يلق محاكمة عادلة وإنه حوكم بسبب "آرائه السياسية".