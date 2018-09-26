الكويت: سحب واشنطن صواريخ باتريوت إجراء روتيني

وصفت الكويت قرار الولايات المتحدة سحب أنظمة مضادة للصواريخ من دول عربية حليفة بأنه "إجراء داخلي روتيني".

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي الأربعاء إن "منظومة الباتريوت الكويتية، وبشكل مستقل، تؤمن الحماية والتغطية الكاملة للحدود الجغرافية لدولة الكويت".

وأضافت أن القرار الأميركي اتخذ بالتنسيق مع الجيش الكويتي.

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وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مسؤولين عسكريين أميركيين الأربعاء القول إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستسحب أربعة أنظمة صواريخ باتريوت من الأردن والكويت والبحرين الشهر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تنظيم القوات الأميركية وقدراتها على مواجهة التهديدات القادمة من روسيا والصين.