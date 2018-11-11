الكويت.. وفاة شخص جراء السيول

أعلنت السلطات الكويتية مقتل شخص جراء السيول التي اجتاحت البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية المحلية الأحد من احتمال تواصل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق متفرقة من البلاد.

وكانت وزارة الداخلية الكويتي نفت في بيان شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن سقوط عدة قتلى. وقالت الوزارة "الأمطار لم تسفر سوى عن حالة وفاة واحدة فقط".

وكانت الهيئة العامة للطرق والنقل البري قالت السبت عبر "تويتر" إن كميات الامطار التي هطلت الجمعة "لم تشهدها البلاد منذ 50 عاما".

شهدت الكويت يوم امس هطول أمطار الخير ، بكميات لم تشهدها البلاد منذ خمسين عام فقد وصلت المعدلات خلال 4-6 ساعات امس الجمعة الى 111 ملم والمعدل السنوي 115 ملم تعادل بذلك مايهطل لموسم كامل ، وتقوم فرق الطوارئ في الهيئة بالتعامل مع جميع تجمعات المياه على كافة المشاريع والمواقع الحرجه. pic.twitter.com/iDlKg4jJqj — الهيئة العامة للطرق والنقل البري (@PARTKUWAIT) November 10, 2018

وتقدم وزير الأشغال العامة حسام الرومي الجمعة باستقالته لرئيس الوزراء بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات جراء الأمطار الغزيرة والسيول في أنحاء البلاد.

ومن جانبه قال رئيس البرلمان مرزوق الغانم إن اجتماعا سيعقد الأحد لمناقشة آثار السيول.