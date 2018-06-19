اللجوء إلى الولايات المتحدة.. حقائق وأرقام

أظهر تقرير دولي أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر متلق لطلبات اللجوء الجديدة في العالم، على عكس ما تشهده عدة دولة أوروبية، على رأسها ألمانيا.

أوضح التقرير الذي صدر الثلاثاء عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن الولايات المتحدة شهدت زيادة بنسبة 27 في المئة في طلبات اللجوء الجديدة، إذ بلغت 331,700 في عام 2017.

وهذه المرة الأولى التي تبلغ فيها طلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة إلى هذا المستوى منذ عام 2012.

رحلات محفوفة بالمخاطر

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن أناسا كثيرين قاموا العام الماضي، انطلاقا من أجزاء بشمال ووسط أميركا "برحلات محفوفة بالمخاطر باتجاه الشمال لطلب اللجوء في المكسيك والولايات المتحدة".

ورجح التقرير الانخفاض الحاد في عدد طلبات اللجوء في ألمانيا تحديدا (73 في المئة) إلى إغلاق طريق البلقان، واتفاق الهجرة مع تركيا في عام 2016.

وفيما يتعلق بالحقوق التي يتمتع بها اللاجئون عند وصولهم إلى الولايات المتحدة، هناك خمسة أشياء ينبغي للاجئين أن يعرفوها عند وصولهم إلى المطارات الأميركية:

الأجانب يحصلون على بعض الحقوق حال وصولهم أميركا

ينص قانون الهجرة والجنسية على حق أي مواطن غير أميركي يصل إلى أميركا بطلب اللجوء أو طلب ملاذ آمن من بلده الأصلي خوفا من الملاحقة أو التعذيب. ويحق لطالبي اللجوء مقابلة ضابط اللجوء الذي سيقرر ما إذا كان الخوف هذا حقيقيا أم لا.

الحماية الدستورية التي يحصل عليها الأجانب

يعتقد خبراء قانونيون بأن سقف الحماية الدستورية للأجنبي يمكن أن يرفع، في ضمن سياق عمليات الهجرة إلى البلاد.

يقول قانون الهجرة إنه لا ينبغي التمييز ضد أي شخص في أمر إصدار تأشيرة الهجرة. ويشير القانون إلى أن للمهاجرين الحق بتعيين محام لهم، لكن في كثير من الأحيان لا يسمح للمحامي بلقاء موكله المحتجز في المطار.

اللاجئ محمي من الترحيل الفوري

وفقا للقانون الاتحادي لا يمكن ترحيل أي شخص يطلب اللجوء بشكل فوري إلى بلاده من دون إعطائه الفرصة أن يتحدى الأمر.

الرئيس الأميركي والأوامر التنفيذية

يملك الرئيس صلاحيات واسعة لإصدار أوامر تنفيذية بخصوص قضايا الهجرة كما فعل الرئيس ترامب سابقا، ويتوجب أن تكون هذه الأوامر التنفيذية قانونية ودستورية.

يتمتع حرس الحدود بصلاحيات واسعة لمنع الناس من دخول البلاد

تمت الموافقة على قانون الهجرة الجديد في 1996، جزئيا للقضاء على احتيالات في طلبات اللجوء مما وسع الأرضية لترحيل واعتقال أشخاص يصلون إلى أميركا.

والكثير من الذين يتحدون أمر ترحيلهم يظلون رهن الاحتجاز قبل أن يحصلوا على جلسة استماع أمام قاض خاص بالهجرة.