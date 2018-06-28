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لعنة 'الأبطال' تطيح بالألمان.. لأول مرة منذ 1938

مشجعة ألمانية تشعر بالحزن بعد وداع البطولة

لأول مرة منذ 80 عاما، يخرج الألمان من بطولة كأس العالم لكرة القدم من الدور الأول.

خرج المانشافت مبكرا في بطولة روسيا أمام كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة، بعد أن أصابتهم اللعنة التي منيت بها ثلاثة منتخبات في أقل من 20 عاما.

أنهى المانشافت مشاركاتهم في دوري المجموعات بخيبة أمل، بعد أداء متواضع تخلله هزيمة أمام المكسيك 0-1 ثم فوز صعب على السويد 2-1، قبل الضربة القاضية أمام كوريا الجنوبية 0-2.

اعتبرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن هذا الخروج هو "عار تاريخي"، بينما غرد المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن كأس العالم في روسيا "ليست مونديالنا... كم هذا محزن! ستكون ثمة دورات أخرى".

وهذه بعض الحقائق عن ألمانيا في المونديال:

- ألمانيا رابع حامل لقب يخرج من الدور الأول للبطولة خلال الدروات الخمس الماضية، بعد فرنسا عام 2002، وإيطاليا عام 2010، وإسبانيا 2014، والآن ألمانيا التي ودعت البطولة من الدور الأول بعد أن فازت بالبطولة عام 2014.

- هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها ألمانيا في تخطي عتبة الدور الأول منذ بطولة عام 1938، مع العلم أن نظام تلك النسخة من البطولة كان يقضي بخروج المغلوب، ولم يكن في شكل مجموعة من أربعة منتخبات.

- بلغت ألمانيا نهائيات روسيا بعد تحقيقها 10 انتصارات في 10 مباريات خلال التصفيات الأوروبية.

تاريخ البطولةترتيب ألمانيا
1934الثالث
1938العاشر (خرجت ألمانيا من الدور الأول)
1954البطل
1958الرابع
1962السابع
1966الثاني
1970الثالث
1974البطل
1978السادس
1982الثاني
1986الثاني
1990البطل
1994الخامس
1998السابع
2002الثاني
2006الثالث
2010الثالث
2014البطل
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