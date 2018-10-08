اللعيبي: تشغيل العمالة المحلية شرط في عقود النفط الجديدة

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي الاثنين إن العراق سيشترط في جميع العقود الجديدة مع شركات النفط الأجنبية تشغيل أيد عاملة عراقية بنسبة 85 بالمئة من إجمالي العاملين.

وقالت الوزارة في بيان نقلا عن اللعيبي إن هذا الشرط سيسري على جميع العقود الجديدة "سواء على صعيد تطوير قطاع الاستخراج أو التصفية أو استثمار الغاز أو البنى التحتية".

وأدلى الوزير العراقي بتصريحاته في رسالة وجهها إلى مؤتمر البصرة للنفط والطاقة المنعقد في إسطنبول.

وأوضح اللعيبي إن العقود الجديدة ستتضمن بنودا تسمح للمستثمرين العراقيين باستثمار ما لا يقل عن 20 بالمئة من رأس المال المطلوب للمشروع.

وأضاف أن شركات التشييد والبناء في الوزارة ستساهم "بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة من أموال التشييد والتنفيذ" لكنه لم يخض في تفاصيل تلك الاستثمارات.

وتأتي تصريحات اللعيبي عقب احتجاجات استمرت شهورا في محافظة البصرة الغنية بالنفط في جنوب العراق، إذ تساهم المحافظة بنسبة 95 بالمئة من إيرادات النفط العراقية لكنها تعاني من سوء الخدمات الأساسية والبطالة ونقص المياه الصالحة للشرب.