اشتهر بموقف مع مرافق السيسي.. من هو "حارس الملوك" السعودي؟

تفاعل سعوديون مع خبر مقتل "حارس الملوك" اللواء الركن عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، ومن قبله الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وعبرت شخصيات سعودية ومغردون عن الحزن لوفاة هذه الشخصية التي اشتهرت بالظهور في مواقف عدة خلف الملك سلمان ومن قبله الملك الراحل عبدالله.

وبدأت رحلة الفغم في حراسة القصر الملكي، بعد تخرجه من كلية الملك خالد العسكرية في عام 1991، وقد عين بعدها باللواء الخاص بالحرس الملكي السعودي، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

والفغم الابن لم يكن الأول في حراسة العائلة الملكية، فوالده اللواء بداح بن عبد الله بن هايف عمل مرافقا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز لثلاثة عقود، ثم تولى الابن عبد العزيز الفغم حراسة الملك عبد الله.

وبعد وفاة الملك عبد الله تولى الفغم حراسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وقد جذب الفغم عدسات الصحفيين والإعلاميين ببعض اللقطات، مثل رد فعله السريع عند تعطل سلم الطائرة أثناء نزول الملك سلمان في رحلته إلى موسكو عام 2017، بالإضافة إلى صورته وهو يربط حذاء الملك سلمان.

أحد أشهر اللقطات والتي اكسبت الفغم شعبية في المجتمع السعودي، هي أثناء لقاء الملك سلمان بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2015، عندما أمسك الفغم يد مرافق شخصي للسيسي برفق، حين لاحظه يسحب شيئا من جيبه.

وتقول صحف سعودية أن الفغم قد حظي بلقب أفضل حارس شخصي في العالم منحته له منظمة تدعى "الأكاديمية العالمية".

وقد أعلنت السلطات السعودية مقتل اللواء الركن عبدالعزيز الفغم، السبت في مدينة جدة، إثر خلاف شخصي بينه وبين شخص يدعى ممدوح بن مشعل آل علي.

وأكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أن الفغم كان في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى، ممدوح بن مشعل آل علي.

وأضاف المتحدث أن النقاش تطور بين الفغم وممدوح آل علي "فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم"، وفقا لما نقلته على لسانه وكالة الأنباء السعودية "واس".

سيتم الصلاة عليه اليوم الأحد في الحرم المكي.