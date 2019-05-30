اللوبي الإيراني في واشنطن.. لمن الولاء؟

كريم مجدي

خلاف إيراني-إيراني اندلع في واشنطن خلال الأيام الأخيرة، بين المجلس القومي الإيراني الأميركي (NIAC) من جهة، ونشطاء إيرانيين أميركيين من جهة أخرى.

وأطلق ناشطون إيرانيون مؤخرا وسم #NIACLobbies4mullahs، احتجاجا على الدعم المزعوم والموجه من المجلس في واشنطن للنظام الإيراني بطهران.

والمجلس القومي الإيراني الأميركي أو NIAC هي جماعة ضغط سياسي مقرها واشنطن، تعرف نفسها عبر موقعها الإلكتروني، بأنها منظمة غير ربحية تهدف إلى تقوية صوت الإيرانيين الأميركيين.

لكن الأصوات تعالت ضد المجلس مؤخرا بسبب مواقفه السياسية الأخيرة، والتي تعارض سياسات الإدارة الأميركية جزئيا في بعض قراراتها ضد نظام الملالي، خاصة ما أطلق عليه اسم "سياسة التلويح بالحرب".

وكان المجلس قد أصدر بيانا في 29 أيار/مايو، أثنى فيه على قرار فيسبوك وتويتر حذف آلاف الحسابات الإيرانية التي كانت جزءا من حملة معلوماتية أجنبية تهدف إلى التلاعب لأهداف جيوسياسية وقومية.

وقال جمال عبدي، رئيس المجلس القومي الإيراني الأميركي: "لا يوجد مكان للتدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية أو في العملية السياسية الخاصة بنا، إننا نحيي تويتر وفيسبوك على جهودهما في إزالة الحسابات، التي يحتمل أن تكون مدعومة من إيران، والتي كانت تنشر معلومات مضللة أو تشوه الخطاب العام".