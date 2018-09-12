الليرة التركية تتراجع وسط توقعات برفع الفائدة

ضعفت الليرة التركية الأربعاء قبيل اجتماع تحديد سعر الفائدة الذي يعقده البنك المركزي الخميس، إذ من المتوقع أن يرفع صناع السياسات تكاليف الاقتراض لدعم العملة.

وسجلت الليرة 6.46 مقابل الدولار مقارنة مع 6.42 في إغلاق يوم الثلاثاء.

وفقدت العملة أكثر من 40 في المئة من قيمتها هذا العام بفعل المخاوف بشأن قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

لكن العملة استقرت تقريبا معظم فترات الأسبوع الحالي مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرار البنك المركزي بخصوص سعر الفائدة.

وفي سياق آخر، أفادت قرارات نشرت في الجريدة الرسمية بأن أردوغان أصبح رئيسا لشركة صندوق الثروة السيادية في البلاد، كما أصبح وزير المالية براءت ألبيرق نائبا لرئيس الصندوق.

المصدر: رويترز