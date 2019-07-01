صفقة إس 400.. هل يتأثر اقتصاد تركيا؟

أكد خبراء من مجموعة غلوبال للأوراق المالية في مذكرة موجهة إلى العملاء أن العقوبات الأميركية على تركيا في حال فرضها ستكون "معتدلة".

وكانت واشنطن قد هددت أنقرة بعقوبات في حال أتمت صفقة شرائع منظومة الصواريخ التركية إس-400.

وقد ساهم القلق بين المستثمرين بشأن تسليم منظومة إس-400، والذي قد يتم بحلول الشهر المقبل، في ضعف أداء الأصول التركية هذا العام.

وفي يونيو قال مراقبون مطلعون إن إدارة ترامب كانت تدرس ثلاث حزم عقوبات، إحداها ستشل الاقتصاد التركي المضطرب بالفعل.

وأشارت المجموعة إلى أن تخفيف خطر العقوبات قد يساعد في تخفيف رهانات الهبوط في أسعار الليرة التركية، خاصة بالنظر إلى جاذبية العائدات التركية البالغة 5.3 في المئة.

وبين التقرير أن انخفاض حدة الحرب التجارية يبن واشنطن وبكين يجعل المستثمرين يشعرون بمزيد من الارتياح، مع قابلية لشراء الأصول الخطرة خلال فترة استمرار الهدنة بين الطرفين.

يقول بيوتر ماتيس الخبير الاستراتيجي في مجموعة رابووبنك في لندن إن الارتفاع الحالي في سعر الليرة التركية "كلاسيكي لكن متانته مشكوك فيها في هذه المرحلة.. إلى جانب إصلاح الاقتصاد، يجب على إدارة أردوغان إيجاد حل للنزاع الدبلوماسي مع الولايات المتحدة بشأن نظام الدفاع الروسي S-400 لتجنب العقوبات".

وعلى الرغم من أن اجتماع ترامب وأردوغان في قمة العشرين باليابان السبت خلق "بعض التفاؤل" بشأن الآثار المحتملة لصفقة S-400، إلا أن كيفية اتفاق الجانبين على تجنب العقوبات على الرغم من ضغوط الكونغرس "لا يزال أمرا غير واضح" حسب خبراء.

وقال أردوغان عقب الاجتماع "سمعنا منه (ترامب) شخصيا أنه لن يفرض عقوبات. نحن شركاء استراتيجيون مع الولايات المتحدة. كشركاء استراتيجيين، لا يحق لأحد التدخل في حقوق تركيا السيادية. يجب أن يعلم الجميع هذا ".

وتتضارب التصريحات المنقولة عن ترامب مع عدد من المشرعين الأميركيين من أمثال السناتور ليندسي غراهام الذي قال لمحطة CBS الأحد إنه سيكون مستحيلا على تركيا تجنب فرض عقوبات، بما في ذلك منعها من برنامج الطائرات المقاتلة من طراز F-35 ، في حالة الحصول على المنظومة الروسية.

وصباح الاثنين حققت الليرة في بورصة اسطنبول زيادة اعتبرت الأكبر في الأسواق الناشئة، وهي 1.6 في المئة إلى 5.7025 مقابل الدولار.

كان تقدم مؤشر الأسهم الرئيسي قويا بدرجة كافية، بالنسبة لمؤشر القوة النسبية لـ 14 يوما، إلى أنه قد يرتفع كثيرا وبسرعة أكبر، حسب الخبراء.

وبالفعل، ارتفع المؤشر بنسبة 18 في المئة منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له في عام 2017 في مايو.

وانخفضت مقايضات العجز عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات في اليوم السادس إلى 376 نقطة في أدنى مستوى منذ 21 مارس.

ققت الليرة التركية تحسنا بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أنه قد يعيد النظر في معاقبة تركيا إذا مضت قدما في شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية S-400 مما أثار تكهنات بأن أي عقوبة يتم فرضها لن تدفع الليرة على الانهيار.

وقد ارتفعت العملة بأكثر من 2 في المئة مقابل الدولار، مما دفع القيمة المزدوجة للليرة مقابل الدولار إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ 100 يوم. وتجري الآن عملية الاختبار على أساس متوسط متحرك لـ 50 أسبوعا، وهو مستوى إغلاق لم تصله منذ سبتمبر 2017.

وساعدت أسهم البنوك في البلاد على رفع مؤشر بورصة 100 الرئيسي بنسبة 2.4 في المئة، وانخفضت مقايضات العجز عن سداد الائتمان إلى أدنى مستوى لها منذ مارس.