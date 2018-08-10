الليرة التركية تواصل التراجع بعد فرض العقوبات الأميركية

واصلت الليرة التركية تراجعها الجمعة، إذ هوت بنسبة أكثر من ستة في المئة مقابل الدولار الأميركي بعد أن كانت قد تراجعت بحوالي 5 بالمئة الخميس.

ويأتي تراجع الليرة التركية على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن، ووسط مخاوف من احتمال انعكاس ذلك على المصارف الأوروبية العاملة في تركيا.

وهبطت العملة التركية لأول مرة قبل ظهر الجمعة تحت عتبة ست ليرات للدولار لتعود وتقلص تراجعها إلى حوالي 5.9 ليرة، بمعدل أكثر بقليل من 6 في المئة.

وتتخوف الأسواق من عجز السلطات التركية عن ضبط التضخم المتزايد الذي بلغ معدله السنوي حوالي 16 في المئة في تموز/يوليو.

ويدعو خبراء اقتصاديون المصرف المركزي التركي إلى زيادة معدلات الفائدة للحد من التضخم.

وسجلت الليرة التركية تراجعا بعد العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة على مسؤولين حكوميين. وقد فقدت هذه العملة 27 في المئة من قيمتها هذا العام.

وارتفعت حدة التوتر بين واشنطن وأنقرة في الفترة الأخيرة بسبب محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا.